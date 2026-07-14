Semnal de alarmă de la Olguța Vasilescu: „Noua lege a salarizării crește cheltuielile și adâncește deficitul”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 14 iul. 2026, 15:42

Primarul municipiului Craiova și fost ministru al Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a lansat marți un avertisment în legătură cu proiectul noii legi a salarizării din sectorul public. Într-o postare publicată pe Facebook, aceasta susține că forma aflată în discuție ar genera costuri suplimentare de cel puțin 8 miliarde de lei pe an pentru bugetul de stat și ar putea avea efecte negative asupra deficitului bugetar.

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