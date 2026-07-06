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Actualitate· 2 min citire
Donald Trump susține că a influențat decizie FIFA în cazul Balogun! Declarația care a stârnit un val de controverse
Donald Trump
Folarin Balogun va putea evolua pentru Statele Unite în optimile de finală ale Cupei Mondiale, după ce suspendarea sa a fost anulată. Decizia FIFA a stârnit numeroase reacții, iar președintele american Donald Trump susține că a avut un rol în această hotărâre.
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