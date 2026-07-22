Daniel Udrescu: CASS se plătește de persoana fizică nu de PFA

CASS nu se stabilește pe PFA, ci pe persoana fizică. Declarația unică nu analizează separat fiecare sursă de venit, ci obligațiile fiscale ale contribuabilului în ansamblu. De aceea, afirmația că „PFA-ul va plăti maximum 29.160 lei CASS” este corectă doar pentru anumite venituri din activități independente și nu descrie întreaga situație fiscală a persoanei.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre daniel udrescucass