Accident mortal în Teleorman! Șofer de 75 de ani, reținut după ce ar fi lovit un pieton și a fugit

Un șofer de 75 de ani a fost reținut după ce ar fi lovit mortal un pieton pe DJ 503, în Teleorman, și ar fi fugit. Etilotestul a indicat 0,26 mg/l alcool.
Un bărbat în vârstă de 75 de ani a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, fiind suspectat că a provocat un accident rutier mortal pe un drum județean din Teleorman, după care a plecat de la locul faptei. Victima, un pieton găsit într-un șanț la câteva ore după producerea accidentului, a murit ulterior la spital.
Tragedia s-ar fi produs sâmbătă seara, 31 octombrie, pe DJ 503, pe raza județului Teleorman. Potrivit primelor informații din anchetă, șoferul unei autoutilitare ar fi acroșat pietonul în timp ce circula din direcția Poeni către Videle, după care și-ar fi continuat deplasarea fără să anunțe autoritățile.
Pieton găsit într-un șanț, la câteva ore după accident
Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Videle au fost alertați duminică dimineață, 1 noiembrie, în jurul orei 07:30, printr-un apel la numărul unic de urgență 112.
Apelul semnala prezența unei persoane căzute într-un șanț, în satul Butești, comuna Siliștea.
Ajunși la fața locului, oamenii legii au identificat un bărbat care prezenta leziuni ce ar fi putut fi provocate în urma unui accident rutier. Victima a fost preluată și transportată la spital, însă medicii nu au mai putut să îi salveze viața.
Șoferul de 75 de ani, depistat cu alcool în aerul expirat
În urma cercetărilor, polițiștii au reușit să identifice conducătorul autoutilitarei implicate în accident. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 75 de ani.
Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 0,26 mg/l alcool pur în aerul expirat.
După administrarea probatoriului, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.
Dosar penal pentru ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului
Șoferul este cercetat pentru ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului, două infracțiuni pentru care anchetatorii urmează să stabilească toate împrejurările și responsabilitățile.
Cercetările sunt continuate de polițiști, sub coordonarea procurorului de caz.
Anchetatorii trebuie să stabilească exact cum s-a produs accidentul de pe DJ 503, în ce condiții a fost acroșat pietonul și împrejurările în care conducătorul auto ar fi părăsit locul tragediei.