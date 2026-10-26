Zelenski: Ucraina vrea o armată de 800.000 de soldați, neutralitatea nu e negociabilă

Volodimir Zelenski a afirmat că Ucraina intenționează să mențină o forță armată de până la 800.000 de militari și că neutralitatea țării nu va face obiectul negocierilor cu Rusia sau Statele Unite.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a precizat într-un interviu acordat prezentatoarei Alleei Mazur, pentru emisiunea „TSN.Săptămâna”, că dimensiunea Forțelor Armate ale Ucrainei este o chestiune strict internă. Potrivit Kyiv Post, citat de Mediafax, liderul ucrainean a subliniat că principalul aspect care trebuie clarificat este modul în care va fi finanțată armata și ce garanții de securitate vor fi obținute în cadrul unui eventual acord de pace.
Reluarea cooperării cu Statele Unite
Zelenski a anunțat că serviciul de comunicații Starlink a fost repus în funcțiune pe teritoriul Ucrainei începând de sâmbătă, 24 octombrie, la ora 05:20. Fluxul de informații de intelligence privind rachetele balistice funcționează acum la capacitate maximă, urmare a unor discuții productive purtate la Oslo.
Tensiunile anterioare cu Washingtonul au vizat trei aspecte: deficitul de sisteme de apărare antiaeriană, restricțiile operaționale privind Starlink și limitările informațiilor de intelligence. Președintele a precizat că două dintre aceste probleme au fost soluționate, în timp ce furnizarea unor sisteme suplimentare de apărare antiaeriană rămâne nerezolvată.
Limitări ale negocierilor
Zelenski a menționat existența unui document cu propuneri ale SUA pentru încetarea ostilităților, transmis președintelui rus Vladimir Putin de către emisarul special Steve Witkoff. Kievul a clarificat că două aspecte nu sunt negociabile: neutralitatea statului și impunerea unor restricții asupra forțelor armate.
Șeful statului a reiterat că Rusia nu poate dicta termenii garanțiilor de securitate ale Ucrainei, iar chestiunea teritoriului reprezintă o „linie roșie” care poate fi abordată doar la nivelul liderilor. El a adăugat că americanii ridică frecvent problema teritoriului, întreabând la ce ar fi dispusă Ucraina să renunțe în schimbul unor principii fundamentale.