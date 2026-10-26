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Zelenski: Ucraina vrea o armată de 800.000 de soldați, neutralitatea nu e negociabilă

Volodimir Zelenski, Jd Vance și Marco Rubio

Volodimir Zelenski, Jd Vance și Marco Rubio

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Scris deIonuț Nichita
Publicat26 oct. 2026, 14:53
Sursăobservatornews

Volodimir Zelenski a afirmat că Ucraina intenționează să mențină o forță armată de până la 800.000 de militari și că neutralitatea țării nu va face obiectul negocierilor cu Rusia sau Statele Unite.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a precizat într-un interviu acordat prezentatoarei Alleei Mazur, pentru emisiunea „TSN.Săptămâna”, că dimensiunea Forțelor Armate ale Ucrainei este o chestiune strict internă. Potrivit Kyiv Post, citat de Mediafax, liderul ucrainean a subliniat că principalul aspect care trebuie clarificat este modul în care va fi finanțată armata și ce garanții de securitate vor fi obținute în cadrul unui eventual acord de pace.

Dacă dispun de finanțare suficientă, vreau să mențin o armată de 800.000 de oameni. Dacă vom fi în NATO, numărul ar putea fi de 800.000 sau mai puțin.

— a declarat Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei Volodimir Zelenski

Reluarea cooperării cu Statele Unite

Zelenski a anunțat că serviciul de comunicații Starlink a fost repus în funcțiune pe teritoriul Ucrainei începând de sâmbătă, 24 octombrie, la ora 05:20. Fluxul de informații de intelligence privind rachetele balistice funcționează acum la capacitate maximă, urmare a unor discuții productive purtate la Oslo.

Dialogul dintre Ucraina și SUA, care devenise destul de tensionat, a revenit la o stare funcțională. Starlink este din nou operațional (începând de sâmbătă, 24 octombrie, ora 05:20). Am obținut rezultatul dorit; am asigurat ceea ce aveam nevoie. Acesta a fost unul dintre punctele discutate la Oslo.

— a adăugat Volodimir Zelenski Volodimir Zelenski

Tensiunile anterioare cu Washingtonul au vizat trei aspecte: deficitul de sisteme de apărare antiaeriană, restricțiile operaționale privind Starlink și limitările informațiilor de intelligence. Președintele a precizat că două dintre aceste probleme au fost soluționate, în timp ce furnizarea unor sisteme suplimentare de apărare antiaeriană rămâne nerezolvată.

Limitări ale negocierilor

Zelenski a menționat existența unui document cu propuneri ale SUA pentru încetarea ostilităților, transmis președintelui rus Vladimir Putin de către emisarul special Steve Witkoff. Kievul a clarificat că două aspecte nu sunt negociabile: neutralitatea statului și impunerea unor restricții asupra forțelor armate.

Documentul conține diverse propuneri din partea americană. Noi susținem că aspectele esențiale sunt următoarele: nu poate exista nicio discuție despre adoptarea neutralității de către statul nostru și nici despre impunerea unor restricții armatei ucrainene.

— a declarat Volodimir Zelenski Volodimir Zelenski

Șeful statului a reiterat că Rusia nu poate dicta termenii garanțiilor de securitate ale Ucrainei, iar chestiunea teritoriului reprezintă o „linie roșie” care poate fi abordată doar la nivelul liderilor. El a adăugat că americanii ridică frecvent problema teritoriului, întreabând la ce ar fi dispusă Ucraina să renunțe în schimbul unor principii fundamentale.

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