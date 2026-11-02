Pensiile care au scăzut după recalculare

„ADEVĂRUL MATEMATIC DIN SPATELE RECALCULĂRII: Cum a fost mascată tăierea pensiilor pentru grupele de muncă în noua Lege 360/2023!
Foarte multă lume se întreabă de ce pensionarii care au lucrat în condiții grele (Grupa I, Grupa a II-a, condiții speciale sau deosebite) s-au trezit cu pensii mult mai mici pe hârtie în urma recalculării. Explicația nu este o eroare a sistemului informatic, ci o eroare gravă de arhitectură legislativă, introdusă conștient în noua lege.
Iată cum a fost mascat un abuz matematic printr-o simplă formulă de calcul:
1. Cum se calcula pensia înainte? (Echitate în funcție de uzura fizică)
În vechiul sistem (Legea 263/2010), formula recunoștea că un miner, un siderurgist sau un mecanic de locomotivă nu poate munci fizic la fel de mulți ani ca o persoană în condiții normale. De aceea, stagiul complet de cotizare era variabil (15, 17, 20, 22 sau 25 de ani, în loc de 35 de ani).
Formula de calcul era:
Pensia = (Suma Punctelor Realizate / STAGIUL COMPLET VARIABIL) x Valoarea Punctului de Pensie
Dacă aveai aceleași puncte, dar stagiul tău legal era mai mic (de exemplu, 20 de ani în loc de 35), împărțirea la un numitor mai mic îți oferea un punctaj mediu anual mai mare și, implicit, o pensie corectă, proporțională cu riscul și uzura.
2. Artificiul din noua Lege 360/2023: Mascarea numitorului în VPR
Noua lege a eliminat complet noțiunea de „punctaj mediu anual” și a introdus VPR (Valoarea Punctului de Referință), fixată la 81 de lei.
De unde vine acest 81 de lei? Este valoarea punctului de pensie din august 2024 (2.032 lei) împărțită la un stagiu mediu fix de 25 de ani, aruncat nejustificat în lege:
VPR = 2.032 lei / 25 = 81 lei
Dacă desfășurăm matematic noua formulă (Număr Total de Puncte x VPR), ea arată de fapt așa:
Noua Pensie = Număr Total de Puncte x (2.032 lei / 25)
3. Cine câștigă și cine pierde?
Prin această asimilare forțată sub un singur numitor universal (25), s-a creat o discriminare uriașă:
Sunt avantajați toți cei care pe vechile legi au avut stagii complete de cotizare mari (30-35 de ani). Împărțirea punctelor lor la 25 (prin intermediul VPR) le-a crescut artificial valoarea pensiei.
Sunt pedepsiți crunt exact cei care au avut stagii de cotizare mai mici de 25 de ani! Punctele lor, în loc să fie raportate la stagiul lor real și mai scurt (ex. 15 sau 20 de ani), sunt acum înmulțite cu un VPR penalizator, care are la bază numitorul de 25.
Noua lege a pensiilor a comis o eroare fundamentală de echitate socială: a tratat în mod egal situații complet inegale. Punctele de stabilitate au fost prezentate ca un stimulent pentru rămânerea în activitate, însă aplicarea lor retroactivă a devenit doar un paravan matematic.
Prin ascunderea stagiului unic de 25 în definiția VPR, statul a confiscat dreptul legitim al celor care au cotizat masiv pe perioade mai scurte din cauza condițiilor extreme de muncă. Pe hârtie, pensiile lor au scăzut; în realitate, au fost înghețate, urmând să piardă la fiecare indexare viitoare până când inflația va topi diferența primită prin decizia aflată în plată”