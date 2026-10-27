Scandal în Germania după apariția șefului Audi alături de Trump. „Tulburător și patetic”, reacția politicienilor
Donald Trump
Directorul general al Audi, Gernot Döllner, a stârnit un val de critici în Germania după ce a urcat pe scena unui miting al președintelui american Donald Trump, desfășurat sâmbătă în statul Georgia.
Controversa a izbucnit după ce Trump a anunțat o investiție de aproximativ 4 miliarde de dolari pentru construirea unei fabrici Audi în Statele Unite, în timp ce grupul Volkswagen se pregătește pentru restructurări și reduceri de personal în Germania.
Politicieni din mai multe partide și reprezentanți ai sindicatelor au condamnat apariția directorului, acuzând compania că oferă sprijin politic unui lider ale cărui politici comerciale afectează industria germană.
Politicienii germani acuză Audi că validează strategia lui Trump
Isabel Cademartori, deputată din Partidul Social-Democrat și purtătoare de cuvânt pe probleme de transporturi, a criticat dur gestul lui Döllner.
„Susținerea activă a unui autocrat care duce un război comercial împotriva Germaniei marchează un nou minim pentru Grupul VW”, a declarat aceasta.
Cademartori a calificat situația drept „o rușine” și a acuzat Audi că „validează strategia lui Trump” de a folosi presiunile comerciale pentru a atrage locuri de muncă din Europa în Statele Unite.
Criticile au în vedere și contextul istoric al grupului Volkswagen, din care face parte Audi. Volkswagen a fost fondată în 1937, în perioada regimului nazist, prin intermediul organizației germane a Frontului Muncii.
Investiție de 4 miliarde de dolari în Statele Unite
În timpul mitingului din Georgia, Donald Trump a anunțat că Audi intenționează să investească aproximativ 4 miliarde de dolari în construirea unei fabrici pe teritoriul american. Proiectul ar permite companiei să înceapă, pentru prima dată, producția de autoturisme în Statele Unite.
Gernot Döllner a urcat pe scenă alături de președintele american și i-a mulțumit pentru sprijin.
Anunțul a provocat reacții puternice în Germania, unde grupul Volkswagen traversează o perioadă dificilă. Compania pregătește o amplă restructurare a operațiunilor interne, în contextul căreia sunt anticipate închideri de fabrici și concedieri.
Pentru criticii lui Döllner, problema nu este doar decizia de a investi în SUA, ci și asocierea publică a unei companii germane cu un miting electoral al lui Trump.
Reacții dure și din partea sindicatelor
Dennis Radtke, europarlamentar din Uniunea Creștin-Democrată, a criticat, la rândul său, apariția directorului Audi. El a declarat pentru publicația germană Handelsblatt că politicile administrației Trump afectează puternic industria Germaniei, inclusiv sectorul auto.
Radtke a făcut distincția între o investiție obișnuită în străinătate și prezentarea acesteia în cadrul unui eveniment electoral.
„Faptul că firmele germane investesc în străinătate este, la prima vedere, un proces absolut normal și de înțeles. Totuși, transformarea acestui lucru într-o punere în scenă a campaniei electorale a lui Donald Trump este tulburătoare și patetică”, a afirmat europarlamentarul.
Și sindicatul IG Metall, una dintre cele mai importante organizații sindicale industriale din Germania, a condamnat gestul directorului Audi.
Christiane Benner, prima președintă a sindicatului, a declarat că modul în care Döllner a reprezentat compania în Statele Unite este inacceptabil.
„Modul în care Gernot Döllner s-a prezentat pe sine și pe Audi în SUA este extrem de jenant, inacceptabil din punct de vedere politic și nedemn de companie — și, mai presus de toate, nedemn de oamenii care lucrează la Audi.”
Benner a susținut, de asemenea, că directorul a încălcat principiile interne ale companiei, care prevăd neutralitatea politică în perioada premergătoare alegerilor.
Audi își justifică strategia prin potențialul pieței americane
Audi a răspuns controverselor printr-o declarație publicată duminică, în care a prezentat Statele Unite drept o piață importantă pentru dezvoltarea companiei.
„Statele Unite oferă un potențial considerabil de creștere pentru Audi. Producția locală este o componentă centrală a unei strategii cuprinzătoare de creștere”, a transmis compania.
Reprezentanții Audi au adăugat că „investiția planificată reprezintă un angajament pe termen lung față de Statele Unite”.
Planul de extindere americană apare într-un moment complicat pentru Volkswagen. La începutul acestui an, directorul general al grupului, Oliver Blume, a atribuit parțial cele mai slabe rezultate financiare din ultimul deceniu tarifelor impuse de administrația Trump.
Controversa din jurul lui Döllner scoate astfel în evidență tensiunea dintre interesul companiilor germane de a-și extinde producția în Statele Unite și criticile interne față de politicile comerciale ale Washingtonului.
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