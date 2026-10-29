Atac cibernetic în Moldova: Maia Sandu convoacă Consiliul de Securitate, Tofan demite șefa AGE

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 29 oct. 2026, 16:48

Maia Sandu a convocat Consiliul Național de Securitate pentru a evalua un atac cibernetic de amploare care a vizat datele a circa 750.000 de cetățeni moldoveni, în timp ce premierul Vasile Tofan a demis-o pe șefa Agenției de Guvernare Electronică.

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