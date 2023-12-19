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VIDEO Dinamo a câştigat la Botoşani (2-0) şi a pus capăt unei serii de 13 meciuri fără victorie în Superligă

VIDEO Dinamo a câştigat la Botoşani (2-0) şi a pus capăt unei serii de 13 meciuri fără victorie în Superligă

VIDEO Dinamo a câştigat la Botoşani (2-0) şi a pus capăt unei serii de 13 meciuri fără victorie în Superligă

Realitatea de Teleorman
Scris de Realitatea de Teleorman Publicat: 19 dec. 2023, 09:11

Dennis Politic (23) a deschis scorul cu un şut superb la vinclu

Dinamo Bucureşti a învins-o pe FC Botoşani cu scorul de 2-0 (1-0), luni seara, în deplasare, în ultimul meci din etapa a 20-a a Superligii de fotbal.

Dennis Politic (23) a deschis scorul cu un şut superb la vinclu din marginea careului. Atacantul Hakim Abdallah a închis tabela (90), cu un şut din unghi, la capătul unei acţiuni personale.

Dinamo a pus capăt unei serii de 13 meciuri consecutive fără victorie în campionat, trei egaluri şi zece eşecuri, ultimele cinci la rând.

Această victorie este, totodată, prima cu croatul Zeljko Kopic pe banca tehnică a lui Dinamo.

FC Botoşani rămâne în continuare fără victorie în acest sezon, care are 9 victorii şi 11 eşecuri, fără gol în ultimele trei etape.

Dinamo a câştigat şi în tur, cu 1-0.

AFC Botoşani - FC Dinamo Bucureşti 0-2 (0-1), Stadion Municipal - Botoşani
Au marcat: Dennis Politic (23), Hakim Abdallah (90).
Arbitru: Sebastian Colţescu (Bucureşti); arbitri asistenţi: Sebastian Eugen Gheorghe (Suceava), Alexandru Cerei (Cluj-Napoca); al patrulea oficial: Sorin Vădana (Cluj-Napoca)
Arbitru video: Horaţiu Mircea Feşnic (Cluj-Napoca); arbitru asistent video: Ovidiu Artene (Vaslui)
Observatori: Sorin Boca (Iaşi) - CCA, Viorel Anghelinei (Galaţi) - LPF

AGERPRES 

Sursa foto: Dinamo Bucuresti/facebook.com

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