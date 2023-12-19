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Sport· 1 min citire
VIDEO Dinamo a câştigat la Botoşani (2-0) şi a pus capăt unei serii de 13 meciuri fără victorie în Superligă
VIDEO Dinamo a câştigat la Botoşani (2-0) şi a pus capăt unei serii de 13 meciuri fără victorie în Superligă
Dennis Politic (23) a deschis scorul cu un şut superb la vinclu
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