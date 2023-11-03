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Sport· 1 min citire
Suntem în finala Campionatului Mondial de Minifotbal! România învinge Ungaria
Suntem în finala Campionatului Mondial de Minifotbal! România învinge Ungaria
Finala Campionatului Mondial din Emiratele Arabe Unite va avea loc mâine
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