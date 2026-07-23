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Dinamo lansează DinamoFest, eveniment dedicat suporterilor înaintea meciurilor de pe teren propriu

Dinamo lansează DinamoFest

Dinamo lansează DinamoFest

Scris deStoica Marian
Publicat23 iul. 2026, 11:56
Sursărealitatea.net

Toți participanții prezenți la DinamoFest vor fi înscriși automat într-o tombolă cu premii.

Dinamo își propune să transforme fiecare meci disputat pe teren propriu într-o experiență care începe cu mult înainte de fluierul de start. Clubul a anunțat lansarea DinamoFest, un eveniment dedicat suporterilor, care va avea loc înaintea fiecărei partide de acasă.

Prima ediție este programată sâmbătă, 25 iulie, între orele 17:00 și 20:15, pe terenul de antrenament din apropierea Tribunei a II-a, în incinta Complexului Sportiv Arcul de Triumf. Accesul se va face din Bulevardul Regele Mihai I al României.

Organizatorii pregătesc o serie de activități pentru toate vârstele, printre care muzică, zone de relaxare și socializare, standuri cu mâncare și băuturi, dar și un spațiu dedicat copiilor, unde aceștia vor putea participa la sesiuni de pictură pe față.

Participarea la DinamoFest este gratuită, însă accesul se face exclusiv pe baza unui check-in online. Clubul precizează că înregistrarea pentru eveniment nu echivalează cu un bilet de acces la meci, acesta trebuind achiziționat separat.

Totodată, toți participanții prezenți la DinamoFest vor fi înscriși automat într-o tombolă cu premii.

Prin această inițiativă, Dinamo încearcă să consolideze legătura cu suporterii și să creeze o atmosferă de sărbătoare în jurul fiecărui meci disputat pe teren propriu.

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