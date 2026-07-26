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Primele imagini din misiunea în care piloții români au neutralizat a treia dronă pătrunsă în spațiul aerian al României

Avion F16

Avion F16

Scris de Daniel Onescu Publicat: 26 iul. 2026, 21:08

MApN a postat pe rețelele de socializare primele imagini surprinse în timpul misiunii desfășurate astăzi de piloții români pentru neutralizarea celei de-a treia drone care a pătruns neautorizat în spațiul aerian românesc.

Potrivit MApN, este a treia dronă identificată în cursul zilei care a intrat ilegal în spațiul aerian românesc. Ministerul a publicat și imagini din timpul misiunii aeriene.

„Reperat, identificat, angajat și neutralizat!”, au transmis reprezentanții instituției.

MApN precizează că militarii Armatei României acționează permanent pentru protejarea spațiului aerian național și pentru siguranța populației.

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