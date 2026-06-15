Răzvan Lucescu se pregătește să plece de la PAOK. La ce echipă ar putea ajunge

După șapte sezoane petrecute la conducerea tehnică a lui PAOK, împărțite în două mandate, Răzvan Lucescu pare tot mai aproape de despărțirea de clubul din Grecia.
Antrenorul român a primit în această perioadă o ofertă din partea formației Al-Sadd, situație care a alimentat speculațiile privind viitorul său.
Negocierile dintre cele două cluburi s-au încheiat, iar gruparea din Qatar și-a asumat plata clauzei de reziliere prevăzute în contractul lui Lucescu, în valoare de două milioane de euro. Ultimul pas rămas de clarificat a fost acordul dintre tehnician și patronul lui PAOK, Ivan Savvidis.
Potrivit presei elene, și acest detaliu ar fi fost rezolvat, astfel că Răzvan Lucescu ar avea cale liberă pentru a pleca în Qatar.
„Sfârşitul unei ere: Au mai rămas doar formalităţile pentru
divorţul dintre PAOK şi Lucescu!
Răzvan Lucescu este pe punctul de a deveni istorie pe banca lui PAOK FC, cu un an înainte de expirarea contractului său. După mai multe discuţii cu Ivan Savvidis, cele două părţi au ajuns la o decizie comună de a se despărţi, punând capăt unuia dintre cele mai de succes cicluri din istoria clubului.
După cinci ani în al doilea său mandat şi aproape şapte ani în total pe banca
Vulturului bicefal, antrenorul român în vârstă de 57 de ani pleacă de la stadionul Toumba Stadium ca cel mai de succes antrenor din istoria lui PAOK.
Discuţiile purtate în ultimele zile cu Ivan Savvidis au dus la un acord pentru încetarea colaborării, deşi contractul lui Răzvan Lucescu era valabil până în vara anului 2027”, au scris cei de la Gazzetta.gr.