Polo feminin: România a obţinut prima sa victorie la Campionatul Mondial Under-16

Publicat 30 iul. 2026, 13:58 Sursă realitatea.net

Selecţionata României a învins Zimbabwe cu 6-3 (3-0, 0-1, 2-0, 1-2), joi, într-un meci pentru locurile 21-24 la Campionatul Mondial de polo pe apă feminin Under-16 de la Zagreb.

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