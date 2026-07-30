Meci de milioane pentru FCSB! Gigi Becali poate pierde o avere dacă echipa este eliminată de FK Auda

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 30 iul. 2026, 15:24

FCSB dispută joi seară un meci crucial în preliminariile UEFA Conference League, iar miza depășește cu mult calificarea în turul următor. O eventuală eliminare în fața formației letone FK Auda ar însemna și ratarea unor venituri importante din partea UEFA.

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