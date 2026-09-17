Pancu, despre jocul cu Argeș: „Poate e cel mai important meci”

Daniel Pancu le-a cerut jucătorilor să trateze cu maximă seriozitate duelul cu FC Argeş, pe care îl consideră unul dintre cele mai importante meciuri ale sezonului.
Antrenorul Rapidului, Daniel Pancu, a transmis un mesaj clar înaintea meciului cu FC Argeş, programat vineri.
Tehnicianul giuleştenilor a subliniat că partida este extrem de importantă, mai ales că vine chiar înaintea pauzei competiţionale, şi a cerut jucătorilor să o abordeze cu maximă seriozitate.
FC Argeş rămâne o adversară greu de bătut
Deşi piteştenii nu au mai câştigat în SuperLigă de cinci etape şi au probleme de lot, cu câţiva jucători importanţi accidentaţi, Pancu nu subestimează adversarul. El a remarcat că FC Argeş rămâne o echipă ambiţioasă, care a jucat în play-off sezonul trecut şi are acelaşi obiectiv şi în acest an.
”E foarte important acest meci, chiar înainte de pauza competiţională. Trebuie să tratăm jocul foarte serios, poate e cel mai important meci din aceste 10 etape.
Chiar dacă au probleme de lot, au câţiva jucători importanţi accidentaţi, FC Argeş rămâne o echipă greu de bătut. Va fi un meci de mare luptă, pe un gazon ce va suferi şi mai mult după ce aseară s-a jucat un meci din Europa League.
Indiferent de componenţa în care se vor prezenta adversarii, eu mă aştept la un joc împotriva unei echipe ambiţioase
FC Argeş rămâne o echipă foarte bună, o echipă care a jucat în play-off sezonul trecut, o echipă care are şi în acest an acelaşi obiectiv, o echipă cu un antrenor bun, o echipă cu un foarte greu de analizat.
Schimbă des sistemele, nu poţi anticipa ce se va întâmpla, trebuie să fim atenţi la caracteristicile individuale ale jucătorilor.
Urmează trei săptămâni în care vom avea cel puţin două jocuri amicale, unul dintre ele de gală cu un adversar de gală, abia aştept să jucăm împotriva italienilor.
Un insucces ar dăuna atmosferei. Sunt jucători pe care trebuie să îi integrăm, iar ei se integrează altfel când atmosfera este una bună”, a declarat Daniel Pancu, la conferinţa de presă.