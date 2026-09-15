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Marius Baciu, imperturbabil în fața ultimatumului patronului: „Echipa contează mai mult”

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 15 sept. 2026, 08:50

Antrenorul celor de la FCSB reacționează calm după remiza cu Petrolul, punând interesul grupului deasupra viitorului său pe banca tehnică.

Marius Baciu, principalul celor de la FCSB, s-a declarat mulțumit de evoluția jucătorilor săi din prima repriză a duelului cu Petrolul Ploiești, în ciuda faptului că seria de meciuri fără victorie continuă. Tehnicianul a subliniat că echipa ar fi putut tranșa soarta partidei încă din primele 45 de minute, dacă ocaziile mari de gol ar fi fost fructificate. Despre gafele din apărare, Baciu a menționat lipsa de opțiuni pe postul de fundaș central și a justificat greșelile prin forțarea anumitor fotbaliști, cum a fost cazul lui Dylan.

Presiunea patronului și viitorul pe banca tehnică

Întrebat despre ultimatumul venit din partea patronului, care a cerut obținerea a cel puțin 4 puncte din partidele cu Petrolul și Universitatea Craiova, Marius Baciu a demonstrat o atitudine extrem de detașată. „Atât de importantă e echipa încât nu cred că mai contează Marius Baciu”, a declarat tehnicianul, punctând că obiectivul principal este ca formația să se ridice la nivelul pretențiilor clubului. Antrenorul a concluzionat spunând că așteaptă să vadă decizia din următoarele zile, fiind conștient de obligativitatea victoriilor viitoare.

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