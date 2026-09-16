Gheorghe Hagi, obiectiv clar înaintea debutului României în Liga Națiunilor: „Trebuie să câștigăm toate cele 12 puncte”

Selecționerul spune că „tricolorii” trebuie să abordeze fiecare partidă cu gândul la victorie și consideră că echipa poate obține toate cele 12 puncte puse în joc în primele patru meciuri. Hagi a vorbit și despre fiul său, Ianis, inclus în lotul preliminar pentru această acțiune.
Selecționerul României spune că obiectivul este unul clar: victorie în fiecare dintre cele patru partide programate la începutul campaniei. Hagi a precizat că nu contează dacă adversarul este întâlnit pe teren propriu sau în deplasare.
România va juca împotriva Suediei, Bosniei-Herțegovina și Poloniei, iar Hagi recunoaște că toate cele trei formații sunt adversari puternici.
„Mentalitatea” pe care vrea să o transmită echipei este una orientată spre victorie. Întrebat care este numărul minim de puncte pe care îl consideră satisfăcător după primele patru partide, Hagi a indicat direct cifra 12.
„Vrem să creștem de la meci la meci”
Hagi spune că naționala se află într-un proces de construcție și că își dorește ca echipa să ajungă să controleze jocurile, să impună ritmul și intensitatea și să fie competitivă indiferent de adversar.
Selecționerul consideră că cele patru meciuri din această perioadă îi oferă și timp suficient pentru a lucra cu jucătorii și pentru a-i cunoaște mai bine. „Tricolorii” se vor reuni la finalul săptămânii pentru pregătirea primelor partide oficiale din mandatul lui Hagi.
Ce a spus Hagi despre Ianis
Ianis Hagi se află pe lista preliminară de 48 de jucători convocată pentru această acțiune. Selecționerul a insistat că fiul său trebuie privit în același mod ca ceilalți fotbaliști din lot.
Hagi a subliniat însă experiența internațională acumulată de Ianis și faptul că acesta a evoluat la cel mai înalt nivel pentru echipa națională.
Decizia finală va fi cunoscută odată cu anunțarea lotului pentru meciurile din septembrie și octombrie. Dacă Ianis va fi inclus, Hagi spune că va avea încredere în el, la fel ca în ceilalți jucători selectați.
Programul României în Liga Națiunilor
România începe campania pe 25 septembrie, în deplasare, împotriva Suediei. Trei zile mai târziu, „tricolorii” întâlnesc Bosnia-Herțegovina pe Arena Națională, într-un meci care se va disputa fără spectatori.
Pe 2 octombrie urmează deplasarea din Polonia, iar pe 5 octombrie România va întâlni din nou Suedia, de această dată la București.
Pentru Hagi, primele partide oficiale reprezintă începutul unui proiect în care rezultatele și formarea unei mentalități de învingător merg împreună. Obiectivul anunțat pentru prima serie de meciuri este fără echivoc: maximum de puncte.