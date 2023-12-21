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Sport· 1 min citire
Naţionala României va încheia anul pe locul 43 în clasamentul FIFA
Naţionala României va încheia anul pe locul 43 în clasamentul FIFA
Următorul clasament FIFA va fi anunţat pe 15 februarie
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