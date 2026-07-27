Româncă ucisă de fostul partener și ascunsă în lada patului. Detaliul care a ridicat suspiciuni

Publicat 27 iul. 2026, 12:38 Sursă Realitatea.net

Anchetă uriașă după ce o româncă în vârstă de 36 de ani a fost găsită moartă în apartamentul ei din Torino, ascunsă în lada patului. Un mesaj suspect trimis de pe telefonul femeii a dus la descoperirea unei tragedii cumplite în Italia. Principalul suspect este chiar fostul soț al femeii, care este și tatăl copilului său. Vă avertizăm, urmează imagini cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.

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