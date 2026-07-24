MApN, detalii despre resturile dronei și ale rachetei, descoperite de Armata Română. Locul unde au căzut rămășițele după doborâre

Ministerul Apărării Naționale a identificat zonele de impact după doborârea dronei la Padina.
Ministerul Apărării Naționale a făcut un anunț de ultim moment, explicând faptul că echipele care au fost în teren au identificat zonele de impact rezultate în urma interceptării a unei drone de către o aeronavă F16 a Forțelor Aeriene Române, resturi din dronă, dar și din racheta interceptoare.
Toate acestea au fost identificate în zona Padina din județul Buzău și foarte important, un crater și rămășițe ale unei rachete au fost descoperite în zona Tătaru din județul Brăila.
MApN a raportat că nu au fost victime, nefiind înregistrate pagube materiale. Zonele, așa cum se întâmplă în astfel de situații, au fost securizate, iar elementele rezultate au fost ridicate pentru expertizare. De acum înainte, întregul dosar va fi coordonat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești.
MApN: „Un crater și rămășițe ale unei rachete aer-aer în județul Brăila”
„Echipele Ministerului Apărării Naționale aflate în teren au identificat zonele de impact rezultate în urma interceptării de vineri, 24 iulie, a unei drone de către o aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române.
Astfel, resturi din dronă și din racheta interceptoare au fost identificate în zona Padina, județul Buzău, iar un crater și rămășițe ale unei rachete aer-aer în zona Tătaru, județul Brăila. Nu s-au înregistrat victime și nici pagube materiale.
Perimetrele au fost securizate, iar elementele rezultate au fost ridicate în vederea expertizării.
Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești.
Amintim că vineri, 24 iulie, sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, la ora 09.39, o țintă aeriană care evolua la o distanță de aproximativ 20 km est de Sulina.
Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu și două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană Borcea, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, au decolat la ora 09.48, respectiv 10.56, pentru monitorizarea situației.
La ora 11.02, una dintre cele două aeronave ale Forțelor Aeriene Române a angajat ținta și a doborât-o în zona localității Padina, din județul Buzău.
Au fost luate toate măsurile de siguranță necesare pentru ca angajarea țintei să aibă loc exclusiv deasupra unor zone nelocuite, eliminând orice risc pentru populație.”, se arată în comunicatul MApN.