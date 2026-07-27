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Ce loc ocupă pașaportul românesc în clasamentul mondial al libertății de călătorie

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Teleorman
Scris de Realitatea de Teleorman Publicat: 27 iul. 2026, 09:16

Clasamentul internațional evaluează pașapoartele în funcție de numărul destinațiilor în care titularii acestora pot călători fără a obține în prealabil o viză.

Pașaportul românesc ocupă locul 11 la nivel mondial în ceea ce privește libertatea de călătorie, potrivit celei mai recente ediții a Henley Passport Index. România se află la egalitate cu Bulgaria și la doar o poziție în urma Statelor Unite.

Cetățenii români și bulgari au acces fără viză în 178 de țări, cu doar două destinații mai puțin decât deținătorii unui pașaport american.

Henley Passport Index monitorizează de două decenii puterea pașapoartelor, utilizând date furnizate de Asociația Internațională a Transportului Aerian (IATA). Statele sunt clasificate în funcție de oportunitățile de călătorie fără viză oferite cetățenilor lor.

Poziția României s-a îmbunătățit considerabil de-a lungul timpului. Cea mai slabă clasare a fost înregistrată în 2006, când pașaportul românesc ocupa locul 34 în lume, în timp ce Bulgaria se afla pe poziția 29.

Anul trecut, România ocupa locul 15, ceea ce înseamnă că a urcat patru poziții în actuala ediție a clasamentului.

Singapore se află pe primul loc, pașaportul său oferind acces fără viză în 193 de țări. Japonia ocupă poziția a doua, fiind urmată de Coreea de Sud, Emiratele Arabe Unite și Suedia.

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