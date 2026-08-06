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Social· 1 min citire
Profesorii amenință că vor boicota începerea noului an școlar
Greva profesorilor
Publicat6 aug. 2026, 11:12
Sursărealitatea.net
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