Donald Trump întâmpină obstacole în planul pentru Gaza. Netanyahu refuză proiectul de pace

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 5 aug. 2026, 16:43

Planul de pace promovat de administrația președintelui Donald Trump pentru încetarea conflictului din Fâșia Gaza întâmpină noi obstacole, după ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat că Israelul nu a acceptat forma actuală a proiectului.

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