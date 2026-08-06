Românii cumpără tot mai puțin. Consumul a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimele 11 luni: datele INS

Consumul populației s-a deteriorat puternic în iunie 2026, când volumul comerțului cu amănuntul a scăzut cu 7,3% față de aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Este cea mai accentuată contracție din ultimele 11 luni și marchează a unsprezecea lună consecutivă în care vânzările sunt sub nivelul din anul precedent.
Datele INS arată că, în iunie 2026, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, fără vânzările de autovehicule și motociclete, s-a redus cu 7,3% față de iunie 2025, potrivit seriei ajustate în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate.
În seria brută, scăderea anuală a fost de 5,7%. Rezultatul reprezintă cel mai sever declin înregistrat de la începutul actualei serii negative, începută în august 2025, și indică o accelerare a reducerii consumului.
11 luni consecutive de scădere a vânzărilor
După ce în iulie 2025 comerțul cu amănuntul înregistra încă o creștere anuală de 3,5%, indicatorul a intrat pe minus în luna august și nu și-a mai revenit.
Evoluția anuală a fost următoarea:
Astfel, iunie marchează atât cea de-a unsprezecea lună consecutivă de scădere, cât și cea mai accentuată contracție din această perioadă.
Scăderi pe toate segmentele de consum
Declinul consumului a fost generalizat și s-a reflectat în toate categoriile importante de produse.
Comparativ cu iunie 2025, în seria ajustată:
vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au scăzut cu 7,3%;
vânzările de produse nealimentare au coborât cu 6,4%;
comerțul cu carburanți pentru autovehicule s-a redus cu 5,8%.
În seria brută, cea mai mare scădere a fost înregistrată la carburanți (-8,6%), urmați de produsele alimentare (-6,3%) și cele nealimentare (-4,1%).
Datele sugerează că populația și-a redus atât achizițiile de produse de bază, cât și consumul de combustibil și cheltuielile pentru bunuri nealimentare.
Consumul a scăzut și față de luna precedentă
Comparativ cu luna mai, volumul comerțului cu amănuntul a înregistrat un nou recul.
Potrivit seriei ajustate, vânzările au fost cu 1,2% mai mici în iunie.
Pe categorii:
produsele alimentare, băuturile și tutunul: -2,3%;
carburanții: -0,9%;
produsele nealimentare: -0,4%.
Seria brută indică o ușoară creștere lunară, de 0,5%, influențată de majorarea sezonieră a vânzărilor de carburanți și produse nealimentare. Chiar și în aceste condiții, vânzările de alimente au continuat să scadă.
Primul semestru s-a încheiat integral pe minus
Declinul consumului se reflectă și în rezultatele cumulate ale primelor șase luni din 2026.
În perioada ianuarie-iunie, volumul comerțului cu amănuntul a fost cu 5,7% mai mic decât în aceeași perioadă din 2025, potrivit seriei ajustate. În seria brută, scăderea a fost de 5,6%.
Cele mai mari reduceri au fost înregistrate la:
produse nealimentare: -7,5%;
alimente, băuturi și tutun: -4,3%;
carburanți: -2,6%.
INS precizează că indicatorii sunt calculați la prețuri comparabile, ceea ce înseamnă că efectul inflației este eliminat din calcul. Prin urmare, scăderile raportate arată că românii au cumpărat efectiv mai puține produse decât în aceeași perioadă a anului trecut și nu reprezintă doar o consecință a modificării prețurilor. Statisticile nu includ comerțul cu autovehicule și motociclete.