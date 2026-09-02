Peste 30.000 de locuri de muncă vacante la nivel național; 101 posturi disponibile în Spațiul Economic European

Publicat 2 sept. 2026, 13:52 Sursă realitatea.net

Angajatorii din România oferă 30.033 de muncă la nivel național, iar alte 101 posturi sunt disponibile în Spațiul Economic European (SEE), prin intermediul rețelei EURES România, informează miercuri Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

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