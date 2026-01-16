„O să te omor”. Răzbunare extremă în București: o femeie a înscenat amenințări ca să-și bage fostul soț în arest

Răzbunare extremă în București

O femeie în vârstă de 35 de ani din București a pus la cale un plan de răzbunare împotriva fostului soț, înscenând mesaje de amenințare cu violență extremă, pe care ulterior le-a reclamat la Poliție ca fiind trimise de acesta. În urma anchetei, s-a dovedit că femeia a fabricat întreaga poveste și a fost reținută, apoi plasată sub control judiciar.

Potrivit Poliției Capitalei, pe 14 ianuarie 2026, polițiștii de la Secția 13 au reținut femeia într-un dosar penal deschis pentru inducerea în eroare a organelor judiciare.

Ancheta a pornit după ce, pe 5 ianuarie 2026, femeia a sesizat Poliția, susținând că a primit, prin intermediul unei aplicații de mesagerie, amenințări grave la adresa sa și a copilului, din partea fostului soț. Împotriva bărbatului fusese emis anterior, la 27 octombrie 2025, un ordin de protecție.

Ca urmare a sesizării, autoritățile au declanșat proceduri specifice, inclusiv o percheziție domiciliară în județul Suceava, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava. Bărbatul a fost adus la audieri la București.

Investigațiile ulterioare au arătat însă că amenințările nu proveneau de la fostul soț. Conform polițiștilor, femeia ar fi cumpărat o cartelă telefonică preplătită, ar fi instalat pe aceasta o aplicație de mesagerie și și-ar fi trimis singură mesaje de amenințare cu acte de violență extremă, pentru a crea aparența unei infracțiuni.

„Femeia a indus în eroare organele judiciare cu privire la proveniența mesajelor, susținând în mod fals că acestea au fost transmise de fostul soț”, au precizat reprezentanții Poliției Capitalei.

În urma probelor strânse, femeia a fost reținută și ulterior plasată sub control judiciar, ancheta fiind în continuare în desfășurare.