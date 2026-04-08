Papa Leon salută armistițiul din Iran: „Un semn de speranță”

Papa Leon al XIV-lea a reacționat după anunțul privind încetarea focului în conflictul cu Iranul, salutând armistițiul ca pe un pas important către pace.

Suveranul Pontif a declarat că primește cu „satisfacție” această pauză de două săptămâni în lupte și o consideră un semn de speranță, în contextul tensiunilor din regiune.

Papa Leon al XIV-lea, care a criticat în mod repetat conflictul în ultimele săptămâni, a făcut apel la continuarea dialogului diplomatic pentru a se ajunge la o soluție definitivă.

„Numai printr-o revenire la negocieri se poate pune capăt războiului. Îndemn ca această perioadă de muncă diplomatică delicată să fie însoţită de rugăciune, în speranţa că deschiderea către dialog poate deveni mijlocul de a rezolva alte situaţii de conflict din întreaga lume”, a declarat acesta, într-un discurs susținut la Vatican.

Poziția sa vine după ce, cu o zi înainte, Papa Leon al XIV-lea a criticat dur amenințările la adresa poporului iranian, calificându-le drept „cu adevărat inacceptabile”.

Reacția Suveranului Pontif este considerată neobișnuită, întrucât intervențiile directe ale papei în raport cu declarațiile liderilor politici globali sunt rare.