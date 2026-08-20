O dronă marină a fost distrusă de către două avioane românești F-16 în apropierea Neptun Deep

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat că o dronă marină a fost distrusă, joi, de Armata Română, în apropierea platformei Neptun Deep din Marea Neagră. Intervenția a fost realizată de un avion F-16 românesc, care a folosit tunul de bord.
UPDATE - Două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române au intervenit în cazul dronei maritime aflate în Zona Economică Exclusivă a României
„Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au intervenit, joi, 20 august, în cazul unei drone maritime de mici dimensiuni aflate în Zona Economică Exclusivă a României, în apropierea platformei Neptun Alpha, la aproximativ 80 mile marine est de Constanța. Una dintre aeronave a angajat ținta și a executat foc cu tunul de bord asupra acesteia, ținta fiind lovită.
Prezența dronei maritime aflate în derivă a fost semnalată în jurul orei 06.28 de o navă comercială.
O navă a Gărzii de Coastă, cu o echipă EOD a Forțelor Navale Române la bord, se deplasează către zona în care se află drona maritimă, pentru efectuarea de verificări.
Misiunea este în desfășurare. Vom reveni cu detalii pe măsură ce vor fi disponibile.”, se arată în comunicatul MApN.
ȘTIRE INIȚIALĂ
Potrivit ministrului Apărării, Garda de Coastă a informat, în cursul dimineții, autoritățile despre prezența unei drone marine la câteva sute de metri de lucrările desfășurate pentru extracția gazelor la Neptun Deep.
Garda de Coastă a semnalat drona la 80 de mile est de Constanța
Incidentul s-a produs în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 808080 de mile est de Constanța. În zonă se aflau câteva sute de persoane care lucrau la infrastructura proiectului energetic.
„Drona marină distrusă de Armata Română cu tunul de bord al unui avion F-16 românesc, acum câteva momente, în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră”, a transmis Radu Miruță.
Celulă de comandă la MApN și decizie luată în coordonare cu președintele
La nivelul Ministerului Apărării Naționale a fost constituită o celulă de comandă, iar România a solicitat NATO preluarea comenzii operațiunii de către Armata Română. Decizia de neutralizare a dronei a fost luată după evaluarea situației și în coordonare cu președintele României, a precizat ministrul.
Două aeronave F-16 românești au fost ridicate de la sol, cu ordin de tragere, iar drona a fost distrusă în condiții de siguranță. Conform lui Miruță, aparatul era încărcat cu explozibil.
Ministrul Apărării a mai spus că autoritățile române au primit, prin canalul direct de comunicare cu Ucraina, o confirmare oficială potrivit căreia drona nu era de proveniență ucraineană.