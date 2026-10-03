Radu Miruță, după verdictul S&P privind România: „Nu ne putem dezvolta cu pomeni electorale”

Radu Miruță reacționează după decizia S&P de menținere a ratingului României și vorbește despre responsabilitate bugetară, investiții și „pomeni electorale”.
Ministrul Radu Miruță a reacționat după cel mai recent verdict al agenției S&P privind ratingul suveran al României. Agenția a decis menținerea ratingului de țară, iar oficialul susține că rezultatul confirmă necesitatea continuării măsurilor de responsabilitate bugetară.
Radu Miruță afirmă că România trebuie să își schimbe modul în care gestionează banii publici și să renunțe la cheltuielile pe care le consideră nesustenabile.
Radu Miruță: România are nevoie de responsabilitate bugetară
Într-un mesaj public, Radu Miruță a comentat decizia agenției S&P de a menține ratingul suveran al României. Ministrul consideră că verdictul reprezintă un semnal privind direcția economică urmată în ultima perioadă.
Potrivit lui Miruță, măsurile adoptate în ultimul an au urmărit trecerea de la cheltuieli considerate risipitoare către o politică bazată pe responsabilitate și pe controlul banilor publici.
Oficialul a transmis că rezultatul S&P trebuie privit și prin prisma eforturilor românilor și ale instituțiilor statului de a limita cheltuielile care nu pot fi susținute pe termen lung.
„România nu se poate dezvolta cu pomeni electorale”
Unul dintre principalele mesaje transmise de Radu Miruță vizează cheltuielile realizate în context electoral.
„România nu se poate dezvolta cu pomeni electorale”, a afirmat ministrul, susținând că o economie sănătoasă nu poate fi construită prin distribuirea unor fonduri înaintea alegerilor, urmată de suportarea costurilor ulterior.
În opinia exprimată de ministru, dezvoltarea economică trebuie să se bazeze pe muncă, investiții și responsabilitate financiară, nu pe promisiuni finanțate din bani publici.
Verdictul S&P pentru România, comentat de oficialii de la București
Menținerea ratingului României de către S&P vine într-un context în care situația finanțelor publice și nivelul deficitului bugetar se află în atenția autorităților și a agențiilor internaționale de rating.
Radu Miruță consideră că decizia agenției reprezintă un argument pentru continuarea măsurilor de ajustare bugetară și pentru evitarea unor noi cheltuieli care ar putea pune presiune asupra finanțelor publice.
Mesajul ministrului se înscrie într-o serie de reacții ale oficialilor români după evaluarea S&P. În aceeași perioadă, și alți reprezentanți ai autorităților au comentat menținerea ratingului și implicațiile acesteia pentru economia României.
Radu Miruță: „România are nevoie de muncă și investiții”
În concluzia mesajului său, Radu Miruță pledează pentru continuarea unei politici orientate către investiții și utilizarea responsabilă a resurselor publice.
Declarația ministrului vine într-un moment în care România se confruntă cu presiuni importante asupra bugetului, iar menținerea încrederii investitorilor și a agențiilor de rating rămâne un obiectiv important pentru autorități.
Decizia S&P privind ratingul României a devenit astfel un nou punct de referință în dezbaterea privind deficitul bugetar, cheltuielile statului și măsurile economice necesare în perioada următoare.