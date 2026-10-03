Grupul parlamentar PACE – Întâi România: „AUR a ales să își atace frații de același sânge”. Ninel Peia acuză conducerea partidului de lipsă de loialitate și ruperea dialogului

Publicat 3 oct. 2026, 14:18 Actualizat 3 oct. 2026, 14:19

Tensiunile de pe scena politică suveranistă se amplifică. Grupul parlamentar PACE – Întâi România acuză conducerea AUR că a abandonat principiile colaborării și solidarității politice, preferând confruntarea cu foștii parteneri. Într-un comunicat transmis public și semnat de senatorul Ninel Peia, sunt formulate critici dure la adresa strategiei conducerii AUR, iar PACE anunță că va continua independent, pe direcția unui „suveranism pragmatic”.

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