Grupul parlamentar PACE – Întâi România: „AUR a ales să își atace frații de același sânge”. Ninel Peia acuză conducerea partidului de lipsă de loialitate și ruperea dialogului

Tensiunile de pe scena politică suveranistă se amplifică. Grupul parlamentar PACE – Întâi România acuză conducerea AUR că a abandonat principiile colaborării și solidarității politice, preferând confruntarea cu foștii parteneri. Într-un comunicat transmis public și semnat de senatorul Ninel Peia, sunt formulate critici dure la adresa strategiei conducerii AUR, iar PACE anunță că va continua independent, pe direcția unui „suveranism pragmatic”.
Relațiile dintre formațiunile care revendică valori naționale, conservatoare și creștine par să traverseze o perioadă tensionată. Grupul parlamentar PACE – Întâi România reclamă atacuri din partea AUR și susține că speranțele privind construirea unui front comun al forțelor suveraniste au fost înlocuite de dispute politice și de încercări de dominare.
În comunicatul semnat de senatorul Ninel Peia, conducerea AUR este acuzată că ar fi confundat unitatea cu subordonarea partenerilor și că ar fi contribuit la deteriorarea relațiilor de colaborare.
Mesajul PACE pune accent pe importanța încrederii în politică și susține că orice alianță construită fără respect reciproc, predictibilitate și dialog autentic este sortită eșecului.
Reprezentanții grupului parlamentar anunță totodată o delimitare politică față de AUR și afirmă că vor continua propriul proiect politic, bazat pe valorile naționale și creștine, dar și pe inițiative legislative concrete.
”AUR a ales să își atace frații de același sânge.
Asistăm, pe scena politică suveranistă, la o reeditare neagră a păcatului lui Cain, care și-a ucis propriul frate, pe Abel. În loc de unitate, solidaritate și sprijin reciproc în fața globalismului, am primit lovituri pe la spate de la cei care ar fi trebuit să ne fie parteneri de baricadă.
În politică, dincolo de doctrine și strategii electorale, există o monedă de schimb mai valoroasă decât orice, ÎNCREDEREA. Fără predictibilitate, fără respectarea cuvântului dat și fără capacitatea de a construi un dialog onest, orice construcție se prăbușește în izolare.
O mare parte a electoratului conservator a sperat într-o unire reală a forțelor naționale, creștine și conservatoare. Din păcate, realitatea ultimelor săptămâni ne arată că conducerea AUR a confundat unitatea cu ASIMILAREA. Ei nu își doresc o colaborare de la egal la egal, ci o monopolizare agresivă și o vasalitate totală.
Atacurile lor sistematice la adresa echipei noastre din PACE - Întâi România trădează o aroganță politică extrem de periculoasă. Strategia de a-ți canibaliza aliații pentru a rămâne singur pe culoar nu este o soluție de maturitate, ci o dovadă de lăcomie destructivă.
Din cauza acestui comportament, AUR a rupt punțile de comunicare cu toată lumea, inclusiv cu noi, cei care le-am oferit o mână întinsă. Izolați și lipsiți de credibilitate în fața oricărui partener, ei nu vor intra niciodată la guvernare. Românii au nevoie de soluții aplicate, nu de un partid blocat veșnic în opoziție și circ.
Din acest moment, PACE - Întâi România a fost forțat să meargă singur pe drumul lui. Este drumul suveranismului pragmatic și al valorilor creștine asumate prin soluții legislative, nu prin zgomot de fond.
Ne asumăm această cale cu demnitate, cu profesionalism și cu ușa deschisă pentru toți românii care înțeleg că patriotismul adevărat se construiește cu respect și caracter.
Timpul vorbelor goale a apus, a sosit momentul opțiunilor clare. Voi ce alegeți. AUR sau PACE - Întâi România? George Simion sau Ninel PEIA? Alegeți circul politic sau patriotismul asumat cu demnitate?
Senator Ninel PEIA” a transmis Grupul parlamentar PACE – Întâi România, în comunicatul citat.