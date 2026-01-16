Mesajul tânărului patriot pentru guvernanții care ne-au sărăcit VIDEO

”Când țara e condusă de hoți se umple de silnicie. Iubiți și voi dreptatea și adevărul”

Mărturia cutremurătoare a unui tânăr venit la protestul din centrul Capitalei. Acesta le-a transmis, în direct la Realitatea PLUS, un mesaj dur celor care conduc țara și care i-au sărăcit pe români, în timp ce șmecherii și-au păstrat privilegiile.

„Popor român care mă aude acum, totul a pornit de la 6 decembrie, în momentul în care s-au anulat alegerile în care Curtea Constituțională și-a bătut joc de un popor, de dreptul de a alege și de a fi ales. Se fabrică dosare împotriva unui om nevinovat în timp ce hoții și toți bandiții lumii acesteia, țării acesteia, sunt liberi.

Mercosul, taxele, impozitele, tot ce este și tot ce urmează pentru că în 6 decembrie un om a vrut să facă o schimbare și omul ăla e în control judiciar. Pe unii îi doare, pe alții nu îi doare. Eu am venit aici pentru că nu e vorba doar de un om, e vorba de un popor.

Nu sunt nici putinist, nu sunt nici fără dinți în gură. Am absolvit masterul în limba engleză în economie, iar măsurile economice sunt nu dezastruoase, sunt catastrofale, dar vreau să vă spun și să nu uitați că oamenii se pierd în detalii: Mercosur, impozite etc. Totul a pornit de la anularea alegerilor, nu mai zic 36 de ani în care poporul român a stat și n-a văzut.

Acum vi s-au deschis ochii! E timpul să vă ridicați, e timpul să ieșiți, fiecare unde poate. Dacă nu puteți aici, acolo unde puteți, să înțeleagă poliția, să înțeleagă jandarmeria, să înțeleagă armata că noi nu dorim să facem nimic rău, ci dorim binele acestei țări și dorim să trăim în pace unii cu alții.

Când țara este condusă de hoți, se umple de silnicie. Cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu iubește dreptatea. Guvernanților, iubiți și voi dreptatea și adevărul! Cu astea rămâneți. Vă spun doar atât și îi las pe alții să vorbească: plăcerile, banii câștigați necinstit, puterea, toate la un moment dat se pierd și se duc ca și cum n-ar fi fost. Ce rămâne? Rămâne credința față de Dumnezeu, alegerea frumoasă și rămâne o viață trăită pentru Dumnezeu și pentru semeni. Nu zice nimeni că dacă sunt guvernanți nu trebuie să guverneze, dar să guverneze ca pentru Dumnezeu, nu ca pentru ei înșiși.

Se vede că supărarea poporului este dreaptă. Socotesc că politicul și oamenii din politică sunt prea puțini care să fie corecți, și cei care sunt corecți nu sunt lăsați să iasă în față, să exceleze, să guverneze, să conducă. De cele mai multe ori oamenii care sunt compromiși vin în față și se dau că sunt curați. Aceasta este o mare nedreptate. Este ușor să fii nedrept într-o lume nedreaptă și este greu să fii drept într-o lume nedreaptă”, a declarat tânărul suveranist.