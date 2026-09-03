Advertising
Social· 2 min citire
Înșelătorie pe patru roți. O grupare care șantajau șoferii prin metoda „falsul accident”, prinsă în București
FOTO: Arhivă
Escrocii simulau lovirea unui pieton pentru a șantaja șoferii creduli cu sume mari de bani în schimbul tăcerii.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 15:37Atac cu dispozitive incendiare în München, lângă companii din industria de apărare. Doi bulgari, reținuți
- 14:53Un El Niño uriaș e deja instalat în Pacific
- 13:59Este oficial: Guvernul dă bani elevilor de 10. Cât primesc absolvenții cu media maximă la Bac și Evaluarea Națională
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Teleorman și pe Google News