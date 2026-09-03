Este oficial: Guvernul dă bani elevilor de 10. Cât primesc absolvenții cu media maximă la Bac și Evaluarea Națională

Guvernul a aprobat stimulentele financiare pentru elevii care au obținut media 10 la examenele naționale din 2026. Absolvenții de liceu vor primi câte 5.000 de lei, iar cei de clasa a VIII-a câte 2.000 de lei.
Guvernul a aprobat joi acordarea unor stimulente financiare pentru elevii care au obținut media 10 la Bacalaureat și Evaluarea Națională în 2026. Absolvenții de liceu vor primi câte 5.000 de lei, iar absolvenții clasei a VIII-a vor beneficia de câte 2.000 de lei.
Bani de la stat pentru performanță. Ce sume ar putea primi elevii care au luat media 10 la examenele naționale
În total, 99 de elevi vor primi aceste recompense. Este vorba despre 92 de absolvenți de liceu care au obținut media maximă la Bacalaureat și 7 elevi care au încheiat Evaluarea Națională cu media 10.
Câți bani primesc elevii care au luat 10 la Bacalaureat 2026?
Absolvenții de liceu care au obținut media 10 la examenul național de Bacalaureat din 2026 vor primi un stimulent financiar de 5.000 de lei fiecare.
În acest an, 92 de absolvenți de liceu au reușit să obțină media maximă la examen, ceea ce înseamnă că pentru această categorie vor fi alocați în total 460.000 de lei.
„Guvernul a aprobat acordarea de stimulente financiare pentru absolvenţii care au obţinut media 10 la examenele naţionale din anul 2026, în semn de recunoaştere a rezultatelor de excelenţă şi pentru încurajarea continuării parcursului educaţional”, transmite Executivul.
Cât primesc elevii de 10 la Evaluarea Națională?
Absolvenții clasei a VIII-a care au obținut media 10 la Evaluarea Națională vor primi câte 2.000 de lei.
În 2026, doar 7 elevi au obținut media maximă, astfel că suma totală alocată pentru aceștia este de 14.000 de lei.
Lista exactă a beneficiarilor și modalitatea prin care vor fi acordați banii urmează să fie stabilite prin ordin al ministrului Educației și Cercetării.
Cât va cheltui statul pentru stimulentele elevilor de 10?
Suma totală necesară este de 474.000 de lei. Din aceasta, 460.000 de lei sunt destinați absolvenților de liceu, iar 14.000 de lei elevilor care au obținut media 10 la Evaluarea Națională.
Guvernul a hotărât! Câți bani vor primi elevii cu medii de 10 la Evaluarea Națională și la BAC?
Banii vor fi alocați din bugetul Ministerului Educației și Cercetării pentru anul 2026 și, potrivit Guvernului, măsura nu va genera un impact financiar suplimentar asupra bugetului general consolidat.
De ce acordă Guvernul aceste stimulente?
Executivul susține că măsura are rolul de a recompensa performanța și de a-i încuraja pe elevii cu rezultate foarte bune să își continue parcursul educațional.
„Prin această măsură, Guvernul urmăreşte să încurajeze absolvenţii cu rezultate remarcabile să îşi continue parcursul educaţional şi să îşi valorifice potenţialul academic”, se arată în comunicat.