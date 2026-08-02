Dacă radarul te prinde de mai multe ori în aceeași zi, scapi cu o singură amendă? Ce spune legea

Mulți șoferi știu că, în cazul lipsei rovinietei, legea nu permite aplicarea mai multor amenzi pentru aceeași perioadă de utilizare a drumurilor naționale. Însă regulile sunt complet diferite atunci când vine vorba despre depășirea limitei legale de viteză.
Ce amenzi se aplică pentru depășirea vitezei legale
Codul Rutier stabilește limite clare de viteză, în funcție de categoria drumului. În localități, limita generală este de 50 km/h, în timp ce pe drumurile naționale și județene se poate circula cu maximum 90 km/h. Pe drumurile europene limita ajunge la 100 km/h, pe drumurile expres la 120 km/h, iar pe autostrăzi la 130 km/h.
Depășirea acestor limite atrage amenzi contravenționale, iar în cazurile grave și suspendarea permisului de conducere.
Valoarea sancțiunii depinde de cât de mult a fost depășită viteza maximă admisă.
Astfel, pentru o depășire cuprinsă între 10 și 20 km/h se aplică o sancțiune de 2 sau 3 puncte-amendă, ceea ce înseamnă o amendă de 432,50 lei sau 648,75 lei.
Dacă viteza este mai mare cu 21-30 km/h decât limita legală, amenda ajunge la 865 de lei sau 1.081,25 lei.
Pentru depășirea vitezei cu 31-40 km/h, sancțiunea este cuprinsă între 6 și 8 puncte-amendă, valoarea maximă putând ajunge la 1.730 de lei.
În cazul unei depășiri de peste 41 km/h, amenda poate ajunge până la 4.325 de lei. Dacă viteza este mai mare cu peste 50 km/h decât limita legală, permisul de conducere se suspendă pentru 90 de zile. Dacă depășirea este de peste 70 km/h, suspendarea permisului este de 120 de zile.
De ce contează limita de viteză de pe sectorul de drum
Sancțiunea nu este stabilită doar în funcție de viteza indicată de radar, ci de diferența dintre viteza înregistrată și limita legală existentă pe acel sector de drum.
De exemplu, dacă un șofer este surprins circulând cu 105 km/h pe un drum unde limita este de 90 km/h, depășirea este de 15 km/h și se încadrează în prima categorie de sancțiuni.
În schimb, aceeași viteză de 105 km/h într-o localitate, unde limita este de 50 km/h, înseamnă o depășire de 55 km/h. În această situație, sancțiunea este mult mai severă, fiind aplicate între 9 și 20 de puncte-amendă, iar permisul de conducere este suspendat pentru 90 de zile.
Primești o singură amendă dacă te înregistrează mai multe radare?
Răspunsul este nu.
Spre deosebire de sancțiunile pentru lipsa rovinietei, unde legea prevede aplicarea unei singure amenzi pentru aceeași perioadă, fiecare abatere privind depășirea vitezei este tratată individual.
Prin urmare, dacă un șofer este înregistrat de mai multe aparate radar în aceeași zi și pentru fiecare situație a depășit limita legală, va primi câte o amendă pentru fiecare abatere.
Faptul că nu este oprit imediat de un echipaj de poliție nu schimbă situația. În cazul radarelor care permit constatarea contravenției fără oprirea în trafic, notificările și procesele-verbale sunt transmise ulterior, iar șoferul poate primi acasă mai multe sancțiuni, corespunzătoare fiecărei încălcări a regimului legal de viteză.