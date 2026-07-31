Actualitate· 1 min citire

Cristi Chivu și Gică Hagi, profund marcați de moartea lui Franco Baresi: „O legendă a fotbalului mondial”

Franco Baresi

Franco Baresi

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 31 iul. 2026, 17:46

Moartea legendarului Franco Baresi, unul dintre cei mai mari fundași din istoria fotbalului, a stârnit un val de reacții în lumea sportului. Printre cei care i-au adus un ultim omagiu se numără și Cristi Chivu și Gică Hagi, două dintre cele mai importante nume ale fotbalului românesc.

Aflat în Hong Kong alături de Inter, unde echipa se pregătește pentru un meci amical, Cristi Chivu a transmis un mesaj de condoleanțe imediat după aflarea veștii.

„Aș vrea să transmit condoleanțe familiei Baresi. Toți cei care iubesc acest sport au pierdut astăzi o mare legendă a fotbalului mondial. Oricine este trist, mai ales că vorbim despre un om încă tânăr”, a declarat tehnicianul român.

Și Gică Hagi a reacționat după dispariția fostului căpitan al lui AC Milan, alături de care a împărțit terenul în campionatul Italiei în perioada în care evolua pentru Brescia.

„Unele dueluri rămân pentru totdeauna în memorie. Am avut plăcerea să joc împotriva lui Franco Baresi, un mare campion, o legendă a fotbalului mondial. Odihneşte-te în pace, Franco!”, a transmis Hagi pe contul său de socializare, mesaj publicat atât în limba română, cât și în italiană.

Franco Baresi s-a stins din viață la vârsta de 66 de ani, lăsând în urmă o carieră impresionantă și un nume care va rămâne pentru totdeauna în istoria fotbalului mondial.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

franco baresicristi chivugica hagi

Urmărește știrile Realitatea de Teleorman și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe