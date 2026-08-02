Îți promit bani în câteva minute, dar îți pot goli contul. Noua înșelătorie care face victime pe Facebook și WhatsApp

O nouă metodă de fraudă online îi vizează pe românii care caută împrumuturi rapide pe internet. Specialiștii Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că escrocii folosesc Facebook și WhatsApp pentru a obține date personale, fotografii și copii ale actelor de identitate, sub pretextul acordării unor credite avantajoase.

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