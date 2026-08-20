CNE: Bursele sociale contribuie la prevenirea abandonului școlar

Consiliul Național al Elevilor critică propunerea Ministerului Educației privind acordarea burselor sociale doar în perioada cursurilor școlare.
Consiliul Național al Elevilor critică propunerea Ministerului Educației privind acordarea burselor sociale doar în perioada cursurilor școlare.
Organizația susține că acest sprijin financiar reprezintă o măsură de protecție pentru elevii vulnerabili și contribuie la prevenirea abandonului școlar.
Pentru 67% dintre elevi, bursa socială este folosită pentru îmbrăcăminte și alte necesități de bază. Prin neacordarea bursei sociale pe timpul vacanței, o familie care are un venit mediu net mai mic de 50% din salariul minim net pe economie și are doi copii ce au drept la bursă ar pierde anual aproximativ 1.200 de lei.
Mihnea Haiduc, președintele CNE: Acum aproximativ o lună a fost ședinţa Consiliului Naţional pentru finanțarea învățământului preuniversitar, în care și noi suntem membri, unde ni s-a solicitat să depunem amendamente. Amendamentele transmise de noi au picat în cadrul ședinței CNE. Printre modificările pe care le propuneam atunci era schimbarea criteriilor privind acordarea burselor de merit, eliminăm pragul și procentul stabilit la pragul de 9.50, acordarea bursei de merit pentru elevii olimpici, precum și flexibilitatea acordării bursei sociale prin postarea depunerii cererilor pe tot parcursul anului. Sărăcia nu dispare vara, între două luni în care tu le iei bursa. Riscul de abandon școlar crește.
Bursa socială este condiționată de media la purtare din anul școlar anterior.
Pentru a primi această bursă, elevul beneficiar trebuie să fi promovat la toate disciplinele și să fi obținut media 10 la purtare la finalul anului școlar anterior.