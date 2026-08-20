Advertising
Social· 1 min citire
Admiterea la liceu s-ar putea schimba din 2027
Admitere liceu 2027
Publicat20 aug. 2026, 18:23
Sursărealitatea.net
Purtătoarea de cuvânt a guvernului interimar, Ioana Dogioiu, a arătat cum ar putea fi evitat acest lucru.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 18:08ÎCCJ amână până pe 3 septembrie verdictul în procesul dintre magistrați și Guvern
- 16:32Miruță anunță ceea ce românii știu deja: CFR este în colaps. Soluțiile par să lipsească
- 15:57Turiștii români care tranzitează Serbia se confruntă cu blocaje rutiere din cauza incendiilor
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Teleorman și pe Google News