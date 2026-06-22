Advertising
Social· 1 min citire
Accident mortal în Mehedinți. Un șofer bulgar și-a pierdut viața în urma unui impact frontal cu un TIR
Ambulanță
Un cetățean bulgar în vârstă de 57 de ani și-a pierdut viața duminică, în urma unui grav accident rutier produs pe DN 56A, în județul Mehedinți. Vehiculul pe care îl conducea s-a ciocnit frontal de un TIR care circula regulamentar din sens opus.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 10:35Ludovic Orban îl atacă dur pe Nicușor Dan: „Asta se cheamă trădare”
- 09:55Avertizare meteo: vin ploile abundente în mai multe regiuni ale țării, dar rămâne caniculă în sud-est
- 08:29Donald Tusk trage un semnal de alarmă: disputa dintre Polonia și Ucraina riscă să afecteze ambele state
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Teleorman și pe Google News