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Sanatate· 1 min citire
Românii fără venituri pot cumpăra asigurare de sănătate
Publicat22 iul. 2026, 07:45
SursăRealitatea PLUS
Românii care nu au un loc de muncă și nu sunt asigurați prin salariu, pensie sau alte prevederi legale pot cumpăra asigurarea de sănătate în 2026. Procedura poate fi făcută în orice moment al anului, prin depunerea Declarației unice la ANAF, iar calitatea de asigurat este valabilă 12 luni de la transmiterea formularului.
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