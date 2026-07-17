Cum ne afectează schimbările bruște de temperatură. Ce trebuie să știi despre valul de aer rece anunțat după caniculă

După zile întregi de caniculă, meteorologii au anunțat că România va fi afectată de un val de aer rece, cu scăderi importante de temperatură față de valorile din ultimele săptămâni. Vestea vine ca o binecuvântare pentru mulți dintre noi, sufocați de arșiță — dar tranziția bruscă de la caniculă la vreme răcoroasă nu este deloc lipsită de riscuri pentru organism.

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