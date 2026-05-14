Alimente care conțin mai mult omega 3 decât tonul. Ce recomandă specialiștii

Tonul este adesea considerat una dintre cele mai importante surse de Omega-3, însă specialiștii susțin că există alimente care îl depășesc semnificativ la acest capitol.

Tonul este adesea considerat una dintre cele mai importante surse de Omega-3, însă specialiștii susțin că există alimente care îl depășesc semnificativ la acest capitol.

Potrivit unui material publicat de EatingWel l, anumite tipuri de pește, dar și unele produse de origine vegetală, oferă cantități mai mari din acești acizi grași esențiali. Omega-3 joacă un rol important în menținerea sănătății cardiovasculare, susțin funcțiile creierului și contribuie la reducerea inflamațiilor din organism. Deoarece corpul uman nu poate produce singur aceste grăsimi esențiale, ele trebuie obținute prin alimentație.

Somonul sălbatic – o sursă bogată de Omega-3

Printre alimentele cu cel mai ridicat conținut de Omega-3 se află somonul sălbatic de Atlantic. O porție de aproximativ 100 de grame poate furniza în jur de 1,7 grame de EPA și DHA, aproape dublu față de aceeași cantitate de ton.

Pe lângă aportul ridicat de acizi grași benefici, somonul este apreciat și pentru conținutul de vitamina D și proteine de calitate.

Macroul, recomandat de nutriționiști

Macroul este considerat una dintre cele mai bune alegeri când vine vorba de aportul de Omega-3. Acest pește gras oferă, pe lângă acizii grași esențiali, cantități importante de vitamina D și seleniu.

Experții recomandă în special macroul de Atlantic, care este considerat o opțiune mai sigură din perspectiva nivelului de mercur.

Sardinele – mici, dar foarte nutritive

Și sardinele depășesc tonul în ceea ce privește conținutul de Omega-3. În plus, acestea aduc un aport valoros de calciu, fier, vitamina D și vitamine din complexul B.

Un avantaj important este că sardinele, fiind pești de dimensiuni mici, prezintă un risc redus de acumulare a mercurului comparativ cu speciile mai mari.

Semințele de chia – lider în categoria alimentelor vegetale

Omega-3 nu se găsește doar în pește. Semințele de chia sunt considerate unele dintre cele mai bogate surse vegetale de ALA, forma vegetală a acestor acizi grași.

Potrivit specialiștilor, două sau trei linguri de semințe de chia pot furniza cantități de Omega-3 care depășesc de câteva ori nivelul regăsit în ton.

Acestea pot fi incluse cu ușurință în alimentație, în smoothie-uri, iaurturi, budinci sau preparate pe bază de ovăz.

Nucile, o alegere benefică pentru inimă

Nucile se numără, la rândul lor, printre cele mai importante surse vegetale de Omega-3, mai exact de ALA. În plus, ele conțin fibre, antioxidanți și alți compuși care contribuie la sănătatea inimii și la reducerea proceselor inflamatorii.

Specialiștii recomandă o alimentație diversificată, care să includă atât surse marine, cât și vegetale de Omega-3, pentru un aport echilibrat de nutrienți și beneficii complete pentru organism.