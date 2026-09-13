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Tudorel Toader, avertisment despre Guvernul interimar: „Palatul Victoria nu poate fi închis”

Realitatea de Teleorman
Scris deRealitatea de Teleorman
Publicat13 sept. 2026, 07:34
Actualizat13 sept. 2026, 07:40
SursăRealitatea PLUS

România nu-și mai permite un Guvern ținut la nesfârșit în interimat. Tudorel Toader avertizează că Palatul Victoria nu poate fi „închis”, în timp ce Executivul are atribuții limitate și nu poate lua decizii cruciale pentru țară. Mai mult, fostul judecător CCR vorbește despre sinecuri și interese la Palatul Victoria.

"Normal ar fi fost ca, imediat după moțiunea de cenzură, președintele să desemneze un candidat care să polarizeze o majoritate și să primească votul de investitură al Parlamentului și continuam, mă rog, construcția asta democratică începută de zeci de ani de zile.

Din păcate, nu s-a întâmplat așa ceva, pentru că au apărut disensiunile, orgoliile și interesele dintre partidele politice.

Premierul interimar Bolojan a rămas la Palatul Victoria și se pare că îi place, dacă nu or fi și interese acolo, cât poate să rămână până vom avea un nou guvern.

Probabil îi place, probabil că sunt interese, dar în acest timp și financiari, bani mulți am văzut cu toții și a sinecur și celelalte, dar în același timp Palatul Victoria nu poate fi închis.

Aveți un guvern interimar cu capacitate juridică restrânsă, fără ordonanțe, fără proiecte de lege, fără rectificare, etc.", a declarat Tudorel Toader.

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