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Economie· 1 min citire
Bogdan Hossu, avertisment dur: „Sloganul României a ajuns să fie închiderea tuturor activităților”
Bogdan Hossu
Publicat13 sept. 2026, 08:34
SursăRealitatea PLUS
„Sloganul României a ajuns să fie închiderea tuturor activităților”, acuză Bogdan Hossu. Liderul Cartel Alfa avertizează că România înregistrează o scădere continuă a producției economice și susține că premierul demis continuă să adâncească toate crizele.
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