Statul român și-a arătat neputința la Galați. Robert Turcescu: „România nu își mai poate apăra cetățenii. Oamenii nu mai au încredere în politicieni”

Ultimele 48 de ore au fost un adevărat șoc pentru România. Prăbușirea dronei rusești la Galați și felul haotic în care au reacționat politicienii au scos la iveală o realitate dură: oamenii nu mai au pic de încredere în cei care conduc țara. Jurnalistul Robert Turcescu a explicat, în direct la emisiunea Culisele Statului Paralel, la Realitatea PLUS, că acest incident a funcționat ca un test la sânge pentru societate.

„Pe parcursul acestor 48 de ore, concluzia ar fi că am asistat la felul în care un stat eșuat nu reușește să-și convingă proprii cetățeni nici măcar în momente de o tensiune și de o gravitate extraordinare. Nimeni nu-i mai crede nici pe președintele României, nici pe primul-ministru, nici pe ministrul Apărării. Toată lumea îi privește cu dispreț”, a declarat Robert Turcescu.

Pentru Turcescu, faptul că drona căzută la Galați nu a lăsat în urmă victime este un simplu miracol, nu meritul autorităților. El spune clar că statul român a dat chix exact când trebuia să își facă datoria cea mai importantă: să își apere oamenii. Jurnalistul a explicat că această neputință se vede deja de mult timp în viața de zi cu zi a românilor, de la banii din buzunar până la siguranța națională.

Statul a eșuat când i-a lăsat pe cetățeni pradă inflației și când i-a cocoșat cu taxe și impozite mărite, pe care le consideră niște agresiuni teribile. Iar acum, la Galați, a eșuat la propriu. Doar norocul sau bunavoința lui Dumnezeu au făcut să nu vorbim astăzi despre o tragedie uriașă, ci doar despre un incident.

Președintele, primit cu „huo” chiar la locul incidentului

Unul dintre cele mai grele momente pentru actuala conducere a fost vizita președintelui la Galați. În loc ca oamenii să se strângă în jurul liderului lor la greu, reacția a fost complet inversă.

„Nu știu dacă, dincolo de emoția momentului, înțelegem totuși profunzimea unei astfel de întâmplări. Pentru că te-ai aștepta ca într-un astfel de moment, când există o emoție puternică în societate, șeful statului să fie văzut ca un suport, ca un liant între faliile sociale, ca un punct în care națiunea se adună pentru că îi este greu, strângându-se în jurul unui conducător în încercarea de a traversa un astfel de moment. Ori noi am văzut, de fapt, că românii de acolo, din Galați, nu din alte părți, care ar fi trebuit să spună: „Domnule, e o onoare că a venit totuși președintele României să se uite la fața locului, să vadă ce s-a întâmplat”, l-au luat pe șeful statului cu „huo”, pe bună dreptate”, a declarat Turcescu.

Robert Turcescu a dat de pământ cu liderii politici

Nici ceilalți lideri de la București nu au scăpat netaxați. Comunicarea lor a fost numită pur și simplu penibilă. Jurnalistul s-a arătat absolut uimit de comportamentul plin de nesimțire din acele ore al lui Nicușor Dan, de la prăbușirea dronei și până când a catadicsit să facă o conferință de presă și să convoace CSAT-ul.

Oamenii de acasă nu au mai înțeles nimic din explicațiile oficiale. Turcescu a criticat dur tonul foarte apăsat al lui Nicușor Dan, care mai avea puțin și declara război Rusiei, pentru ca la câteva ore distanță să se răzgândească și să vină cu mesaje total diferite.

„Pe de altă parte, pe mine m-a uimit domnul Nicușor Dan în momentul acestei întâmplări nenorocite, prin comportamentul plin de nesimțire din acele ore, de la prăbușirea dronei și până când a catadicsit să facă o conferință de presă, să convoace CSAT-ul și așa mai departe. Iar în materie de comunicare, liderii politici, așa cum subliniai și tu la începutul emisiunii de astăzi, au fost realmente penibili. Ce să înțeleagă lumea din ce au comunicat ei?”, a declarat Robert Turcescu.