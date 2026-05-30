Schimbare majoră în Europa de Est: femeile ar putea fi chemate la serviciul militar obligatoriu

Autoritățile din Estonia analizează posibilitatea extinderii serviciului militar obligatoriu și pentru femei, pe fondul îngrijorărilor legate de evoluțiile demografice și de necesarul de personal din forțele armate.

Potrivit Anu Rannaveski, șefa Agenției pentru Resurse de Apărare din Estonia, instituția responsabilă de recrutarea militară, scăderea numărului de tineri eligibili ar putea afecta capacitatea țării de a-și atinge obiectivele de apărare în următoarele decenii.

Aceasta a avertizat că, până în 2040, Estonia ar putea să nu mai poată acoperi cele aproximativ 4.100 de locuri anual prevăzute în planul de recrutare, ceea ce ar pune presiune pe actualul sistem de încorporare.

În prezent, serviciul militar obligatoriu se aplică exclusiv bărbaților, în timp ce femeile pot participa doar pe bază de voluntariat. Totuși, oficialul estonian consideră că tendințele demografice ar putea obliga autoritățile să reevalueze această abordare.

„Sper cu adevărat că întrebarea este mai degrabă când, nu dacă”, a declarat Rannaveski, referindu-se la posibilitatea introducerii serviciului militar obligatoriu și pentru femei.

Ea a explicat că numărul băieților care ajung la vârsta recrutării a scăzut semnificativ față de generațiile anterioare, ceea ce creează deja provocări în menținerea efectivelor armatei.

Oficialul a subliniat că, deși în prezent Estonia poate acoperi necesarul de recruți, autoritățile trebuie să ia în calcul din timp soluții pentru viitor, în contextul declinului demografic și al preocupărilor de securitate din regiune.

Estonia, stat membru NATO și al Uniunii Europene aflat la granița estică a alianței, și-a consolidat în ultimii ani capacitățile de apărare, în special după invazia Rusiei în Ucraina din 2022.