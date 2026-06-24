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Politica· 1 min citire
Ședință crucială la PSD de la ora 12.00. Se fac calculele pentru desemnarea premierului
Partdiul Social Democrat
Publicat24 iun. 2026, 09:25
Actualizat24 iun. 2026, 09:26
SursăRealitatea.Net
Social-democrații se vor reuni astăzi, de la ora 12.00, într-o ședință crucială. Se fac calcule pentru propunerea de premier cu care vor merge cei din PSD.
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