Dan Dungaciu avertizează că șansele unui guvern cu drepturi depline până în septembrie sunt foarte mici: „Suntem într-o furtună perfectă”

Publicat 9 aug. 2026, 17:50 Sursă Realitatea PLUS

Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, susține că România se confruntă simultan cu numeroase crize, de la problemele energetice și atacurile cibernetice până la blocajul politic. Acesta consideră că șansele formării unui guvern cu drepturi depline până în luna septembrie sunt foarte mici. Chiar dacă un nou Executiv va primi votul Parlamentului, Dungaciu crede că acesta va fi slab și instabil. În opinia sa, criza guvernamentală ar putea reveni în prim-plan în primăvara anului viitor.

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