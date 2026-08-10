Dinamo nu uită scandalul din primăvară. Mesajul postat înaintea derby-ului cu Rapid

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 10 aug. 2026, 17:20

Derby-ul dintre Rapid și Dinamo se apropie, iar rivalitatea dintre cele două formații a început deja să se manifeste în mediul online. „Câinii” au publicat un nou mesaj ironic la adresa giuleștenilor, iar postarea face trimitere la controversa care a însoțit precedentul duel dintre cele două echipe.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Dinamorapid